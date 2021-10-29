Житель Тобольска из ревности к бывшей девушки ранил ножом соперника. Видео

Житель Тобольска из ревности к бывшей девушки ранил ножом соперника

Уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено против 44-летнего жителя Тобольска. Из-за преступления, которое он совершил, ему грозит аж десять лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Дело было так: камеры видеонаблюдения засняли, как возле магазина в 6-м микрорайоне поругались двое мужчин. Один из них схватил нож и ранил им 39-летнего оппонента прямо в шею, поле чего сразу скрылся с места преступления.

В полицию сообщение о ЧП поступило от медиков больницы, куда поступил раненый. После этого полицейские разыскали подозреваемого, который жил в комнате в общежитии. Мужчина признался, что совершил преступление, и рассказал, что раньше с потерпевшим не был знаком. Когда он встретил его около магазина, потерпевший стал его оскорблять из-за того, что он общается с его бывшей девушкой. Тогда подозреваемый схватил нож и ранил недруга.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в тобольском кинотеатре посетитель получил ножом в грудь после замечания.