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Общество29 октября 2021 4:03

Погода в Тюмени 29 октября 2021: местами пройдет снег, а температура опустится ниже нуля

На дорогах ожидается гололед
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Тюмени 29 октября 2021: местами пройдет снег, а температура опустится ниже нуля

Погода в Тюмени 29 октября 2021: местами пройдет снег, а температура опустится ниже нуля

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 29 октября, ожидается облачность с прояснением, ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и снега. В отдельных районах гололед, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 C, дне -2…+3 C, днем понижение температуры.

Погода в Тюмени 29 октября 2021 в инфографике МЧС

Погода в Тюмени 29 октября 2021 в инфографике МЧС

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 29 октября (16 октября по народному календарю) день Лонгина Сотника, в честь мученика, римского воина Гая Кассия Лонгина. В этот день крестьяне доставали из сундуков зимнюю одежду и проветривали её на первом морозе и на последнем солнце. Люди приговаривали: «Солнечный свет хоть и не долго, а в этот день нам дорог».