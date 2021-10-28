В Тюмени завершается утилизация куриц, изъятых с птицефабрики «Боровская» Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени завершается утилизация куриц, изъятых с птицефабрики «Боровская» для предотвращения распространения птичьего гриппа. Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области и директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

По его словам, для сжигания птиц был выбран наиболее подходящий участок. На сегодняшний день активная фаза утилизации практически завершена. Сейчас идет процесс догорания до зольного остатка.

– К сожалению, ветер дует в сторону Тюмени и в городе ощущается неприятный запах. Однако день за днем количество дыма будет уменьшаться. Мы уверены, что в ближайшее время запах исчезнет, – пояснил заместитель губернатора.