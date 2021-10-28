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Общество28 октября 2021 14:56

Тюменских водителей предупредили об ограничении скорости до 40 км/ч на трех перекрестках

Это необходимо для того, чтобы снизить число аварий
Марина Прохорова
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Фото: администрация Тюмени

Фото: администрация Тюмени

Тюменских водителей предупредили об ограничении скорости до 40 км/ч на нескольких перекрестках. Об этом сообщили в городской администрации. В частности, речь идет о следующих участках:

- по ул. 50 лет ВЛКСМ (при подъезде к перекрестку с ул. Холодильной);

- по ул. Комсомольской (при подъезде к перекрестку с ул. Свердлова);

- по ул. 50 лет Октября (при подъезде к перекрестку с ул. Севастопольской).

Указанные перекрестки относятся к местам повышенной аварийности. В 2020 году там произошло 6 ДТП, в которых пострадали 11 человек. А в 2021 году - 4 ДТП, в них травмы получили пять горожан.