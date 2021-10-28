Число погибших от коронавируса в Тюменской области на 28 октября 2021 года увеличилось на 16 человек

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: Ольга Крыльцова

Число умерших от коронавируса на 28 октября 2021 года за сутки увеличилось на 16 человек, вчера количество смертей от «короны» было таким же. Общее число погибших от инфекции в Тюменской области с начала пандемии составило 2 316 человек.

Напоминаем, по данным на 28 октября 2021 года, число заболевших коронавирусом в Тюменской области увеличилось на 333 человека, включая 52 детей. Всего с начала пандемии ковид подхватили 69 768 человек.

За последние сутки в России выявлено 40 096 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 3 539 (8,8%) без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 392 697 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 29 318 человек, с начала пандемии – 7 272 053. Также за сутки зафиксировано 1 159 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 235 057 человек.