Тюменским работодателям рекомендуют перевести на удаленку не менее 30 процентов сотрудников Фото: Вера Зенина

В Тюменской области внесли уточнения в постановление о режиме повышенной готовности.

Так, согласно документу, работодателям рекомендовано перевести на удаленку не менее 30 процентов сотрудников. При определении количества работников, подлежащих переводу, не учитываются лица, прошедшие вакцинацию в течение года, либо перенесшие болезнь за последние шесть месяцев.

Лица старше 60 лет и с хроническими заболеваниями, перенесшие болезнь в течение полугода, могут не соблюдать самоизоляцию и не переводиться на удаленку.

Однако режим обязательной самоизоляции действует в отношении граждан старше 60 лет, тех, кто имеет хронические заболевания, не привился или не переболел коронавирусом. Ограничение не действует на чиновников, а также руководителей и сотрудников предприятий и организаций, чье нахождение на работе является «критически важным для обеспечения функционирования», а также работников системы здравоохранения.

Ознакомиться с документом можно на официальном портале правовой информации.