Тюменка не заметила паркомат и осталась должна 20 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

Жительница Тюмени стала заложником неприятной ситуации. По словам девушки, она не заметила терминал оплаты на одной из центральных парковок, после чего получила крупный штраф. О случившимся горожанка рассказала в паблике «ЧС Тюмень».

– Этот терминал вообще не видно, когда мы заезжаем. Сегодня мы дозвонились до администрации города и спросили, за что нам дали эти штрафы. Нам дали наконец адрес, потому что штрафы приходят без него. И мы узнали, что огромное количество людей оказалось в такой же ситуации.

Также тюменка упомянула, что шлагбаума на въезда нет, а стоимость парковки составляет 35 рублей в час. При этом штраф за неуплату – 2 500 рублей, а при повторном нарушении уже 5 тысяч рублей.

В конце обращения девушка пожелала землякам быть внимательнее и не попадать в такие ситуации.