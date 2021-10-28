Тюменскую птицефабрику оштрафовали на 50 тысяч за то, что завалила участок земли птичьим пометом

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Штраф в размере 50 тысяч рублей за административное правонарушение по ч. 25 ст. 19.5 (невыполнение предписания, выданного государственным органом) получила птицефабрика «Пышминская». По информации Россельхознадзора по Тюменской области, такое решение вынес мировой суд Тюменского района по результатам проверки материалов дела.

Дело в том, что предприятие в очередной раз проигнорировало выполнение требований земельного законодательства. Птицефабрика испортила арендуемый сельскохозяйственный участок площадью 242,6 тысячи квадратных метров, загрязнив его птичьим пометом, и не защитило земли от загрязнения.

Очередной факт нарушения выявило Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО во время внеплановой проверки. Специалисты решили посмотреть, как выполняются требования ранее выданного предписания, но оказалось, что никакая работа так и не проводилась.