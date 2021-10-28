В Тюмени из-за коронавируса отменили продовольственную ярмарку 30 октября 2021 года

В Тюмени из-за коронавируса отменили продовольственную ярмарку 30 октября 2021 Фото: Татьяна Коркина

Специализированная продовольственная ярмарка, запланированная на нескольких точках в Тюмени 30 октября 2021 года, отменяется из-за ужесточения антиковидных мер. Как сообщили в департаменте потребительского рынка администрации Тюмени, тюменцы не смогут купить продукты местных производителей в связи с указом Президента РФ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября 2021 года, а также в связи с принятием постановления правительства Тюменской области от 26.10.2020 г. № 673-п «О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п».

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала адреса, где можно будет купить мясо, полуфабрикаты, рыбу, консервы, овощи, картошку, мед. Теперь за всем этим добром можно сходить в продуктовые магазины (они, как и аптеки, не закрываются).