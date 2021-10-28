Житель Тюменского района, задушивший веревкой женщину в Каменке, отправится под суд Фото: Татьяна Коркина

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя села Каменка Тюменского района, который обвиняется в убийстве, краже с причинением значительного ущерба и краже, совершенной в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области.

Преступление произошло 14 июня 2021 года. В тот день обвиняемый находился около села Каменка вместе со своей знакомой. Из-за конфликта он ударил её кулаком по голове, накинул на её шею веревку и задушил. Женщина скончалась на месте. После убийства он украл у погибшей мобильный телефон, золотые украшения, а тело оттащил в кусты.

Целых два месяца преступник водил за нос родственников погибшей, переписываясь с ними от её имени. Однако вскоре убийство раскрыли, убийцу задержали, а вместе с этим выяснили все обстоятельства гибели женщины.

Сейчас мужчина сидит в СИЗО и ждет суда. Следствие собрало достаточно доказательств, чтобы передать дело в суд.