В Тюмени на Московском тракте 28 октября 2021 года отключат три светофора
Фото: Татьяна Коркина
В Тюмени сегодня, 28 октября 2021, из-за плановых работ на электросетях отключат сразу три светофора, сообщает пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс». В связи с этим водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут следования.
Итак, регулировщики погаснут с 13 до 17 часов:
- на перекрестке ул. Московский тракт и района рынка «Московский»;
- на перекрестке ул. Московский тракт – ТРЦ «Колумб»
- на перекрестке ул. Московский тракт и сооружения 4.
Внимательно смотрите на знаки, передвигаясь по Московскому тракту, и удачного вам дня!