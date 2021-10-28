В Тюмени на Московском тракте 28 октября 2021 года отключат три светофора Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 28 октября 2021, из-за плановых работ на электросетях отключат сразу три светофора, сообщает пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс». В связи с этим водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут следования.

Итак, регулировщики погаснут с 13 до 17 часов:

- на перекрестке ул. Московский тракт и района рынка «Московский»;

- на перекрестке ул. Московский тракт – ТРЦ «Колумб»

- на перекрестке ул. Московский тракт и сооружения 4.

Внимательно смотрите на знаки, передвигаясь по Московскому тракту, и удачного вам дня!