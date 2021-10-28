Погода в Тюмени 27 октября 2021: На Ефимия ночью выпадет снег, а днем растает Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 28 октября, ожидается облачность с прояснением. Ночью местами пройдет небольшой снег. Ветер подует юго-западный с переходом на южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -1…-6 C. Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер будет дуть юго-западный с переходом на западный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с. Температура воздуха 0…+5 C.

Погода в Тюмени 27 октября 2021 в инфографике МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 28 октября (15 октября по старому стилю) – день памяти Евфимия Солунского, жившего в IX веке в Палестине. Крестьяне на Руси приговаривали: «Ефимий холодом корни трав и деревьев с землей смыкает, всякое насекомое в жухлой траве укрывает, на природу сон навевает». Это связано с тем, что растения и животные готовились к зиме. На Ефимия крестьяне мяли и трепали лен, готовили пряжу, убирали последние ульи.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что МЧС предупредило тюменцев о шквалистом ветре, снеге, мокром снеге и дожде. Ночью температура воздуха опустится до минус 6 градусов.