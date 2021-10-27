Проект «ProДобро» поможет вести совместную деятельность волонтерам с инвалидностью и без Фото: Пресс-служба департамента социального развития Тюменской области

Студенты Тюменского колледжа производственных и социальных технологий стали первыми участниками областного проекта «ProДобро», цель которого – организовать совместную добровольческую деятельность людей с ограниченными возможностями и без. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, ребята обучились основам оказания помощи людям с нарушениями интеллекта, слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата.

- Знания нужны инклюзивным волонтерам, которым предстоит работать в одной команде. А в команде важны взаимопонимание и уверенность друг в друге, - говорит директор областного центра реабилитации Лилия Нуримухаметова. – Наши волонтеры часто организовывают мероприятия для людей с инвалидностью, поэтому они должны уметь оказывать ситуационную помощь, не вредить и не оказаться навязчивыми и бестактными.

Волонтеры-новобранцы также поиграли в деловую игру на развитие навыков системного и стратегического мышления, командной работы, умения вести переговоры. Теперь ребятам вручат сертификаты о пройденном обучении, памятных призов и позовут их участвовать в социально значимых мероприятиях. Всего в «ProДобро» участвуют 27 добровольцев, в том числе 16 веловек с инвалидностью.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в 2021 году областной центр реабилитации инвалидов стал опорным центром инклюзивного добровольчества в Тюменской области, а проект «ProДобро» стал победителем в конкурсе школы социального проектирования «Творить добро просто» и получил финансовую поддержку.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Для того, чтобы войти в ряды инклюзивных волонтеров, нужно позвонить по телефону (3452) 51-77-33 или написать письмо: orci72metod@yandex.ru.