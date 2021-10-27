Общероссийский детский телефон доверия помогает тюменским детям найти общий язык с родителями

Общероссийский детский телефон доверия помогает тюменским семьям найти общий язык

От 15 до 30 звонков в сутки принимает в Тюменской области общероссийский детский телефон доверия, которому в 2021 году исполняется 11 лет. По словам координатора работы консультантов детского телефона доверия Евгении Писаревой, детский телефон доверия 8-800-2000-122 – это бесплатная и анонимная служба экстренной помощи.

- Номер телефона абонента не определяется, нет необходимости подтверждать свою личность. Телефон доступен круглосуточно, если ребенку или взрослому необходима помощь и поддержка, важно оказать ее здесь и сейчас, снять остроту психоэмоционального напряжения, уберечь юного или взрослого собеседника от совершения опрометчивых поступков, - рассказала Евгения Писарева в программе «Интервью».

По её словам, в службе детского телефона доверия работаю психологи-консультанты, которые прошли спецподготовку. Ведь без опыта работы консультирования и без психологического образования человека на такую работу просто не возьмут. Они анализируют с абонентом ситуацию и помогают выявить её причину и найти выход из сложившейся ситуации.

Общение с психологом происходит анонимно и абсолютно бесплатно. Чаще всего дети звонят с просьбами наладить отношения с родителями и со сверстниками, задают вопросы о первой любви и о школе. Родители задают вопросы, касающиеся воспитания детей и детско-родительских отношений.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», телефон доверия для детей, подростков и их родителей — один из важнейших проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отметивший в прошлом году свое десятилетие.