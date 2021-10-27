Предприятие по производству химических реагентов стало участником Нефтегазового кластера Тюменской области Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Компания по производству химических реагентов для бурения скважин, добычи, транспортировки, подготовки нефти и защиты нефтепромыслового оборудования и трубопроводов от коррозии «ТюменьНефтеТехнология» отныне – участник Нефтегазового кластера Тюменской области. Об этом сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Как рассказал гендиректор компании Марсель Кадыров, Нефтегазовый кластер Тюменской области – это «крыло гаранта безопасности и качества будущих контрагентов».

- Мы намерены развиваться в экосистеме кластера, быть полезны и контрагентам, и индустриальным партнерам, во благо развития нефтегазовой индустрии компаний из Тюменской области, - отметил он.

По словам генерального директора Ассоциации «Нефтегазовый кластер» Александра Сакевича, участие в кластере открывает перед компанией новые возможности и перспективы развития в профессиональном сообществе.

- Кластер берет на себя целый блок работы в части сотрудничества с поставщиками, скаутинга проектов. Мы активно обсуждаем с нефтепромышленными предприятиями их планы, проводим отраслевые мероприятия по продвижению проектов участников кластера, - рассказал Александр Сакевич.