Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика27 октября 2021 20:45

Предприятие по производству химических реагентов стало участником Нефтегазового кластера Тюменской области

Компания будет работать на благо нефтегазовой индустрии региона
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
КомментироватьОставить комментарий(0)
Предприятие по производству химических реагентов стало участником Нефтегазового кластера Тюменской области

Предприятие по производству химических реагентов стало участником Нефтегазового кластера Тюменской области

Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Компания по производству химических реагентов для бурения скважин, добычи, транспортировки, подготовки нефти и защиты нефтепромыслового оборудования и трубопроводов от коррозии «ТюменьНефтеТехнология» отныне – участник Нефтегазового кластера Тюменской области. Об этом сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Как рассказал гендиректор компании Марсель Кадыров, Нефтегазовый кластер Тюменской области – это «крыло гаранта безопасности и качества будущих контрагентов».

- Мы намерены развиваться в экосистеме кластера, быть полезны и контрагентам, и индустриальным партнерам, во благо развития нефтегазовой индустрии компаний из Тюменской области, - отметил он.

По словам генерального директора Ассоциации «Нефтегазовый кластер» Александра Сакевича, участие в кластере открывает перед компанией новые возможности и перспективы развития в профессиональном сообществе.

- Кластер берет на себя целый блок работы в части сотрудничества с поставщиками, скаутинга проектов. Мы активно обсуждаем с нефтепромышленными предприятиями их планы, проводим отраслевые мероприятия по продвижению проектов участников кластера, - рассказал Александр Сакевич.