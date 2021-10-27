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Экономика27 октября 2021 20:03

Предприятия Тюменской области привлекают федеральное финансирование

Три компании уже воспользовались средствами Фонда развития промышленности
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Предприятия Тюменской области привлекают федеральное финансирование

Предприятия Тюменской области привлекают федеральное финансирование

Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Соглашение о совместном финансировании инвестпроектов в сфере промышленности подписали Фонд развития помышленности и Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». Как сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, в рамках соглашения Инвестагентство является региональным представителем Фонда развития промышленности в Тюменской области.

Совместное финансирование ведется я по программам «Проекты развития», «Комплектующие изделия», «Повышение производительности труда», «Проекты лесной промышленности» под 1% и 3% годовых. Срок займа может быть до 5 лет. Региональные предприятия могут привлечь федеральное финансирование на реализацию пищевых продуктов, текстильных, бумажных и готовых металлических изделий, мебели, лекарств и другой продукции.

Федеральные средства составят 70% от суммы займа (от 20 до 100 млн рублей), региональные средства – 30%. По программе «Проекты развития» общий бюджет инвестпроекта должен составлять не менее 40 млн рублей, по программам «Комплектующие изделия», «Повышение производительности труда» и «Проекты лесной промышленности» не менее 25 млн рублей.

Кроме совместных программ Фонд развития промышленности финансирует самостоятельные программы. Для реализации промышленных проектов Фонд предоставляет займы по ставке 1% и 3% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 млн до 2 млрд рублей. Сегодня три тюменские компании уже воспользовались услугами Фонда развития промышленности: они реализуют 5 проектов общей стоимостью 1,7 млрд рублей, объем финансирования 563,5 млн рублей.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Подробную информацию можно узнать в отделе финансовой поддержки Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» по телефону: +7 (3452) 50-76-69.