В Тюменской области стартовал последний в 2021 году поток «Школы социального предпринимательства» Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

В Тобольске и Тюмени социальные предприниматели и люди, которые планируют деятельность в предпринимательской деятельности, учатся в «Школе социального предпринимательства». Однако в последнее время много заявок приходит и из муниципалитетов. По словам руководителя Центра инноваций социальной сферы Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Александры Князевой, именно поэтому последний поток решили сделать в онлайн-формате.

- Последний в 2021 году поток Школы социального предпринимательства начался 27 октября. Курс состоит из пяти обучающих сессий и итоговой защиты проекта. На протяжении двух месяцев слушатели научатся разрабатывать маркетинговую стратегию, просчитывать финансовую модель, составлять бизнес-план и знакомиться с юридическими аспектами реализации социально-предпринимательского проекта, - рассказала Александра Князева.

После прохождения обучения выпускники получат сопровождение Центра инноваций социальной сферы, стажировку на предприятия похожей деятельности, консультационную, информационную и образовательную поддержку.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что Школа социального предпринимательства работает с 2017 года. За это время социальные предприниматели разработали более 300 бизнес-проектов, из которых треть реализуется. Одни из ярких примеров – «Служба сиделок», досуговый центр «Эридиан» и многие другие.

Организатором Школы является Центр инноваций социальной сферы Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» при поддержке регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства. Обучение разработано по программе Фонда региональных и социальных программ «Наше будущее».