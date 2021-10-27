Тюменская область поднялась на 15 позиций в Рейтинге инновационного развития регионов – 2021 Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Тюменская область поднялась с 25 на 10 место (сразу на 15 позиций) в Рейтинге инновационного развития регионов 2021. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, седьмой по счету рейтинг выпустил Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Исследование базируется на показателях, которые характеризуют социально-экономические условия инновационной деятельности, научно-технический потенциал, уровень инновационной и экспортной активности, качество региональной инновационной политики.

Тюменская область впервые попала в пятерку субъектов РФ по уровню научно-технического потенциала. Это связано с увеличением затрат на исследования и разработки на одного исследователя, доли бизнеса в финансировании исследований и разработок, доли молодых исследователей и зарплаты в науке в процентах к средней в регионе. А ещё выросли индикаторы инновационной и экспортной активности организаций региона.

- Высокие показатели Тюменской области по экспорту знаний обеспечены в сфере патентования за рубежом (3-е место), а также внешнего трансфера технологий (5-е место). Кроме того, в регионе активно реализуются маркетинговые и организационные инновации, - рассказали в департаменте.

По словам авторов рейтингов, успех во многом связан с повышением качества инновационной политики.