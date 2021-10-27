Тюменский завод вошел в число победителей Всероссийского конкурса «Экспортер года» Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

«Тюменьмашзавод», который производит сцепления для грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники, вошел в число победителей Всероссийского конкурса «Экспортер года». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, итоги конкурса 8 октября 2021 года подвела Федеральная конкурсная комиссия.

Компания заняла призовое место в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «Малое и среднее предпринимательство». Помимо тюменцев, среди 79 победителей восьми окружных этапов выбрали ещё 12 победителей в 11-ти номинациях. По словам генерального директора АО «РЭЦ» Вероники Никишиной, интерес к конкурсу «Экспортер года» постоянно растет. В 2021 году комиссия получила свыше 1,8 тысяч заявок от экспортеров, чьи успехи заслуживают уважения и восхищения.

- Эти компании смогли не только выдержать бурю пандемии, но и прочно занять свое место на глобальном рынке. Уверена, что звание «Экспортер года» поможет нашим компаниям развиваться более активно, интенсивно и конкурентно, масштабируя экспортную географию и увеличивая объем продаж, - подчеркнула Вероника Никишина.

В составе комиссии, которая подводит итоги конкурса, - представители профильных министерств, институтов развития и крупнейших бизнес-сообществ. Как отметил председатель Федеральной конкурсной комиссии первый вице-премьер Правительства России Андрей Белоусов, конкурс – это символ признания государством заслуг и успехов предпринимателей на международном рынке.

- Все компании, прошедшие в финал, заслуживают призовых мест, и комиссии было очень непросто выбирать лучших из лучших. Даже выход в финал конкурса с таким уровнем конкуренции — это значительный успех, повод для гордости. Ждем победителей на торжественном награждении на форуме «Сделано в России» 10 декабря в Москве, - подчеркнул он.