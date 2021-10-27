Число погибших от коронавируса на 27 октября 2021 увеличилось на 16 человек Фото: pixabay.com

Число умерших от коронавируса на 27 октября 2021 года за сутки увеличилось на 16 человек, хотя ещё вчера наблюдался некий спад в гибели людей от «короны». Общее число погибших от инфекции в Тюменской области с начала пандемии составило 2 300 человек.

Напомним, по данным на 27октября 2021 года, число заболевших коронавирусом в Тюменской области увеличилось на 331 человека, включая 46 детей. Всего с начала пандемии ковид подхватили 69 435 человек.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки с 30 октября по 7 ноября 2021 года закрыли все спортивные учреждения, кинотеатры, театры. Ходить можно только в больницы, аптеки и продуктовые магазины (они будут работать в обычном режиме).