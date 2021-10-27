Нас не догонят: старшее поколение Тюмени показали новые мобильные рекорды

Пенсионеры Тюменской области в этом году почти сравнялись с молодым поколением по онлайн-аппетитам. Только за последний месяц они скачали c помощью мобильного интернета более полумиллиона гигабайт трафика – это лишь на 18% меньше объема данных, который загрузила молодежь. Пожилые люди стали чаще пользоваться приложениями и мессенджерами, загружать книги и смотреть видео.

К общероссийскому дню бабушек и дедушек с помощью инструментов BigData аналитики МегаФона исследовали обезличенные данные по онлайн-предпочтениям возрастных абонентов региона. Специалисты оператора связи предположили, что на изменения в мобильном поведении повлияли введенные общественные ограничения в связи с пандемией.

Жители области старше 55 лет скачивают в интернете на 47% больше данных, чем годом ранее. Самые активные в сети живут не в столице, а в поселках и селах. Связисты даже нашли онлайн-рекордсмена. Им стал 57-летний житель села Уват. Всего за месяц мужчина скачал более 1Тб трафика, что в 80 раз больше, чем в среднем качают пользователи смартфонов в регионе. В топе наиболее онлайн-продвинутых также отмечены пенсионеры деревень Речкина и Солянки, поселка Голышманово и сел Червишево и Беркут.

На значительный рост интернет-трафика также повлиял приток в сеть новых возрастных пользователей. За год более тысячи тюменцев категории 55+ научились проводить онлайн-платежи и стали подключать мобильные сервисы. Выросла активность общения в WhatsApp и просмотры видео в Youtube.

Востребованным стало у возрастных абонентов и интернет-чтение. Чаще всего они загружают в в сети боевое фэнтези и любовно-фантастические романы, предпочитая отечественных авторов. Охотнее всего онлайн-книги скачивают мужчины, а вот рекорд принадлежит женщине. Так, всего за месяц 55-летняя жительница региона загрузила из электронной библиотеки свыше 17 романов. Для сравнения, в среднем интернет-активный житель региона за 30 дней успевает скачать не более 3 электронных книг.

За год общее число тюменских абонентов почетного возраста, кто поменял кнопочные телефоны на смартфоны, выросло на 2%. В первой пятерке самых популярных устройств: Samsung, Huawei, Xiaomi, Honor и Apple.