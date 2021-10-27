Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 27 октября 2021 года выросло на 331 человека

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 27 октября 2021 выросло на 331 человека Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 27 октября 2021 года увеличилось на 331 человека, включая 46 детей. Таким образом, общее число подхвативших ковид с начала пандемии составило 69 435 человек.

За сутки выздоровело 118 человек (за весь период – 57 936 человек), 44 пациента находятся на искусственной вентиляции легких. Под медицинским наблюдением остаются 34 387 человек. Вакцинацию против коронавируса прошли 668 006 человек, полный курс прошли 619 127 человек.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что с 30 октября по 7 ноября 2021 в регионе закроют все, кроме аптек, магазинов и медицинских учреждений. Кстати, они будут работать в штатном режиме. После того, как для отдельных категорий граждан ввели обязательную вакцинацию, темпы вакцинации выросли в четыре раза.