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Общество27 октября 2021 12:43

МЧС предупредило тюменцев о шквалистом ветре, снеге, мокром снеге и дожде

Ночью температура воздуха опустится до минус 6 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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МЧС предупредило тюменцев о шквалистом ветре, снеге, мокром снеге и дожде

МЧС предупредило тюменцев о шквалистом ветре, снеге, мокром снеге и дожде

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

На юге Тюменской области 28 октября ожидается облачность с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Как сообщили в Тюменском ЦГМС – филиале Обь-Иртышского УГМС, ветер подует юго-западный с переходом на южный, 5 – 10 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до минус 1 – 6 градусов. Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Ветер будет дуть юго-западный с переходом на западный, 8 – 13 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с. Температура воздуха днем – 0 – плюс 5 градусов.

Жителям Тюменской области рекомендуют быть внимательными на дорогах и по возможности воздержаться от дальних поездок. А ещё нужно одеваться по погоде и в экстренных случаях звонить по телефону 112.