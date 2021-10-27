МЧС предупредило тюменцев о шквалистом ветре, снеге, мокром снеге и дожде Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

На юге Тюменской области 28 октября ожидается облачность с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Как сообщили в Тюменском ЦГМС – филиале Обь-Иртышского УГМС, ветер подует юго-западный с переходом на южный, 5 – 10 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до минус 1 – 6 градусов. Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Ветер будет дуть юго-западный с переходом на западный, 8 – 13 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с. Температура воздуха днем – 0 – плюс 5 градусов.

Жителям Тюменской области рекомендуют быть внимательными на дорогах и по возможности воздержаться от дальних поездок. А ещё нужно одеваться по погоде и в экстренных случаях звонить по телефону 112.