Стало известно, что лежало в подозрительном пакете, из-за которого в Тюмени эвакуировали поликлинику Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Из-за подозрительного пакета, который нашли в Тюмени в филиале поликлиники № 17 на улице Широтной сегодня, 27 октября 2021 года, срочно эвакуировали пациентов. Видео и фотографии с места ЧП тут же появились в социальных сетях от очевидцев.

Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области, сотрудники вневедомственной охраны находились на маршруте следования, когда получили сигнал тревоги из поликлиники. Чоповцы, работающие в поликлинике, заметили подозрительный пакет и нажали кнопку.

Всю территорию оцепили. Кинологи посмотрели, что лежит в этом пакете, и поняли, что это всего лишь забытые личные вещи пациента. Никакой опасности для работников и посетителей поликлиники он не представлял.

Сейчас поликлиника работает как обычно.