Воздух в Тюмени оказался вредным из-за превышенной концентрации сероводорода

Воздух в Тюмени оказался вредным из-за превышенной концентрации водорода Фото: Татьяна Коркина

Специалисты Роспотребнадзора проверили пробы воздуха в Восточном АО Тюмени, в микрорайоне Войновка, из-за того, что жители чувствовали запах гари. Исследования показали, что превышений предельно-допустимых концентраций оксида углерода, сажи и фенола в воздухе не выявлено, сообщили в пресс-службе ведомства.

Правда, в воздухе превышены гигиенические нормативы по содержанию сероводорода и диоксида серы в пределах 1,4 предельно допустимой концентрации.

Напомним, ранее мы рассказывали, что тюменский Роспотребнадзор не нашел вредных веществ в воздухе, который пахнет гарью.