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Готовимся к переписи27 октября 2021 7:35

Член Общественной палаты Тюменской области рассказала, зачем нужна перепись населения

Тамара Трунилова рассказала, что в этом году в проекте работают более 2,8 тысячи переписчиков
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Член Общественной палаты Тюменской области рассказала, зачем нужна перепись населения

Член Общественной палаты Тюменской области рассказала, зачем нужна перепись населения

Участие в переписи населения 2021 года поможет узнать о том, как мы живем сейчас и как жили наши предки. Об этом заявила член Общественной палаты Тюменской области, председатель областного общества русской культуры Тамара Трунилова. По её словам, благодаря переписи мы сможем узнать о ситуации в стране и о жизни наших сограждан.

– Наши ученые смогут делать прогнозы на будущее, дать рекомендации, собранные данные учтут, а общественные и национальные объединения обратят вниманиена статистику, – отметила Тамара Трунилова.

Перепись населения 2021 года, которая стартовала в Тюменской области 15 октября, завершится 14 ноября. Примут участие в переписи 2,8 тысячи переписчиков, включая 450 контролеров и 280 волонтеров.

Чтобы принять участие в переписи, можно подождать переписчика в своей квартире, а можно заполнить переписные листы на портале «Госуслуги». Предоставить информацию о всех домочадцах может один член семьи.