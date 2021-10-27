Член Общественной палаты Тюменской области рассказала, зачем нужна перепись населения

Участие в переписи населения 2021 года поможет узнать о том, как мы живем сейчас и как жили наши предки. Об этом заявила член Общественной палаты Тюменской области, председатель областного общества русской культуры Тамара Трунилова. По её словам, благодаря переписи мы сможем узнать о ситуации в стране и о жизни наших сограждан.

– Наши ученые смогут делать прогнозы на будущее, дать рекомендации, собранные данные учтут, а общественные и национальные объединения обратят вниманиена статистику, – отметила Тамара Трунилова.

Перепись населения 2021 года, которая стартовала в Тюменской области 15 октября, завершится 14 ноября. Примут участие в переписи 2,8 тысячи переписчиков, включая 450 контролеров и 280 волонтеров.

Чтобы принять участие в переписи, можно подождать переписчика в своей квартире, а можно заполнить переписные листы на портале «Госуслуги». Предоставить информацию о всех домочадцах может один член семьи.