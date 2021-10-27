Перепись населения 2021 в Тюмени: как не нарваться на мошенника и определить настоящего переписчика

Перепись населения 2021 в Тюмени Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Во время переписи населения 2021 велик риск нарваться на мошенника. Об этом заявил начальник управления прогнозирования и анализа Евгений Вайсбек. По его словам, настоящих сотрудников переписи можно распознать по жилету и сумке с символикой, планшету и удостоверению. Кстати, в планшет они будут заносить всю необходимую о вас информацию.

Сбором данных в регионе займутся 2,8 тысячи переписчики, включая волонтеров и контролеров. Пройти перепись можно тремя вариантами:

- дождаться переписчика дома;

- воспользоваться личным кабинетом на «Госуслугах», прочитать инструкцию и заполнить анкету за 5-10 минут. После этого дождитесь переписчика и покажите ему QR-код, который придет вам на почту после заполнения анкеты;

- прийти на стационарный участок и предоставить данные.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» сообщала о том, что на перепись населения потратят 32 миллиарда рублей. Из них 14 миллиардов пройдет на оплату труда работников, еще восемь – на закупку планшетов и программное обеспечение.