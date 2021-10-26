Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 27 октября 2021 года: QR-коды введут на неделю раньше, а на праздники закроют все

Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 27 октября 2021 года Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 27 октября 2021 года. По данным Оперативного штаба, число заболевших коронвирусом в Тюменской области на 26 октября 2021 года увеличилось на 326 человек, то есть всего с начала пандемии ковид подхватили 69 104 человека.

Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 27 октября 2021 года. Фото: Яндекс

А вот количество смертей постепенно сокращается. За прошедший день их было 13, тогда как днем ранее от ковида умерли 14 человек.

Ну и главная новость дня: с 30 октября 2021 по 7 ноября 2021 в Тюменской области не будет работать ничего, кроме больниц, аптек и магазинов (читайте наш материал здесь). На такие крайние меры пошли, в том числе, из-за недостаточных темпов вакцинации (хотя они выросли после того, как ввели обязательную вакцинацию). Кстати, пункт вакцинации в Тюмени откроется с 29 октября в аэропорту Рощино: тюменцам на выбор представят три вакцины, включая "Спутник V", "Спутник Лайт" и "КовиВакКорона"