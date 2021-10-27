В Тюменской области для предприятий малого и среднего бизнеса предусмотрены налоговые льготы Фото: Татьяна Коркина

Налоговые льготы для предприятий малого и среднего бизнеса предусмотрены в Тюменской области. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор во время обращения к жителям по вопросам ужесточения режима повышенной готовности из-за коронавируса. По словам главы региона, из-за того, что с 30 октября по 7 ноября 2021 года будет все закрыто (кроме магазинов и аптек), пострадают, в первую очередь, бизнесмены.

Для компенсации их потерь Александр Моор поручил подготовить предложения, по которым снизятся ставки по региональным налогам.

- На 30 % для предприятий, работающих по УСН, и для тех организаций, которые используют патент. Эти меры мы предлагаем применить на весь 2021 год, а это около 250 млн рублей, - рассказал Александр Моор, подчеркнув, что документ рассмотрят на ближайшем заседании Тюменской областной Думы.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Тюменской области из-за коронавируса с 8 ноября 2021 года введут QR-коды для посещения театров, кинотеатров, концертных залов и спортивных объектов. Также с 18 октября 2021 в регионе введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.