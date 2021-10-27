В Тюменской области темпы вакцинации от коронавируса выросли в 4 раза после того, как она стала обязательной

В Тюменской области темпы вакцинации от коронавируса выросли в 4 раза Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Темпы вакцинации от коронавируса выросли в четыре раза после того, как её сделали обязательной для отдельных категорий граждан. Об этом накануне, 26 октября, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на онлайн-заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса. Совещание провел председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

По словам главы региона, в регионе привито почти 655 тысяч человек, причем второй компонент вакцины поставили 609 тысяч человек. В январе 2022 года охватить вакцинацией планируется 80% взрослого населения региона.

Как отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, во всех регионах России сейчас наблюдается крайне серьезная ситуация с коронавирусом. Много пациентов находятся в больницах в тяжелом состоянии – прежде всего, те, кто вовремя не сделал прививку.

– Сегодня важно и дальше наращивать темпы вакцинации. Иначе справиться с распространением инфекции невозможно, – подчеркнул Михаил Мишустин.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что с 30 октября по 7 ноября 2021 года в Тюменской области закроют все, кроме аптек и магазинов. QR-коды, которые первоначально планировалось ввести 15 ноября 2021, введут на неделю раньше.