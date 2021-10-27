В Тобольске мигрант наворовал 400 решеток для ливневок на сумму более 1,3 млн рублей. Видео.

В Тобольске мигрант наворовал 400 решеток для ливневок на сумму более 1,3 млн рублей Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Уголовное дело по факту кражи, совершенной в крупном размере, возбудили против 37-летнего жителя Тобольска. Мужчина крал вдоль дороги решетки для ливневой канализации до тех пор, пока их количество не перевалило за 400 штук. Общий ущерб от действий подозреваемого составил более 1,3 миллионов рублей, а ещё создавалась угроза безопасности водителям и пешеходам.

Полицейские сразу нашли автомобиль, на котором предположительно передвигался злоумышленник. Они осмотрели машину: на задних сидениях и в багажнике нашли несколько чугунных решеток. По словам подозреваемого, почти полмесяца он сдавал их в пункты приема металлолома и получал за это деньги.

Проверяя его биографию, полицейские обнаружили, что мужчина – уроженец одной из стран СНГ, и у него давно закончился срок пребывания в России. До кучи (кроме уголовного дела) на него составлен административный протокол по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

Теперь похитителю решеток грозит до шести лет тюрьмы.

С такой же ситуацией в сентябре столкнулись жители Хабаровского края. В Комсомольске-на-Амуре, например, тоже без конца крали решетки для ливневок.