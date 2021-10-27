В Тюмени 27 октября 2021 года отключат сразу десять светофоров Фото: Татьяна Коркина

Очередное отключение на этот раз десяти (!) светофоров из-за плановых работ на электросетях ожидается сегодня, 27 октября 2021, в Тюмени. По данным пресс-службы МКУ «Тюменьгортранс», регулировщики потухнут в разных районах города.

С 8 утра до 17 часов светофоры погаснут:

- на перекрестке ТЦ «Панама» и улицы 2-й Луговой;

- на перекрестке улиц Широтной и Словцова;

- на перекрестке улицы Широтной и ТЭЦ-2;

- на улице Широтной, 181;

- на перекрестке улиц Щербакова и 2-й Луговой;

- на улице Щербакова, 88;

- на перекрестке улиц Щербакова и Муравленко;

- на перекрестке улиц Широтной и Бажова.

С 13 до 17 часов светофоры потухнут:

- на перекрестке улиц Республики и Парфенова;

- на перекрестке улицы Республики и ДК «Строитель».

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут следования.