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Общество26 октября 2021 18:52

На тюменской птицефабрике сожгли более трех миллионов зараженных кур

Еще необходимо уничтожить около миллиона
Марина Прохорова
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На тюменской птицефабрике сожгли более трех миллионов зараженных кур

На тюменской птицефабрике сожгли более трех миллионов зараженных кур

Фото: Ольга Крыльцова

Под Тюменью продолжают сжигать зараженных кур из-за вспышки гриппа на птицефабрике «Боровская». Работникам необходимо избавиться примерно от 4 миллионов птиц. По сообщению регионального Роспотребнадзора, сейчас на предприятии сожгли более 3 миллионов куриц.

- По последним данным, было уничтожено 3 миллиона 300 тысяч птиц. Осталось еще около миллиона, - рассказали в ведомстве.

Напоминаем, что птиц сжигают примерно полторы недели, и большую часть этого времени тюменцы жалуются на невыносимый запах гари.

Однако, по результатам исследований, выполненных в региональном Центре гигиены и эпидемиологии, в пробах атмосферного воздуха превышений ПДК вредных веществ не выявлено.