Владимир Якушев высоко оценил организацию чемпионата WorldSkills

Фото: официальный сайт полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе

Полномочный представитель Президента в УрФО Владимир Якушев принял участие в церемониях открытия Кубка по рационализации и производительности, WorldSkills Juniors, а также VIII Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech).

Перед началом церемоний полпред посетил конкурсные площадки всех трех соревнований, которые проходят в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». В ходе визита он высоко оценил организацию мероприятия и выразил мнение, что площадка состязаний WorldSkills, как и в целом формат всего движения, имеет глубокое практическое значение.

- Растут компетенции тех, кто принимает участие в соревнованиях, и когда конкурсанты после них возвращаются в свои компании, то это уже специалисты совсем другого уровня: они мыслят совершенно в других горизонтах и другими категориями, и естественным образом растут компетенции самих компаний. Ведь главный актив компаний сегодня - это люди и коллективы, и чем они компетентнее, тем быстрее двигается сама компания, - подчеркнул Владимир Якушев.

Также он отметил, что стремительное развитие и усложнение технологий приведет в ближайшее время к изменению в профессиональной сфере.

- Сегодня уже можно говорить о том, что в ближайшей перспективе у нас сотрутся грани между рабочими и инженерными специальностями. Современный рабочий - это человек, обладающий инженерными компетенциями, - добавил полпред.

На торжественной церемонии открытия Кубка по рационализации и производительности полпред подчеркнул важность проведения таких соревнований.

- Если одним из ответов России на новые вызовы стал нацпроект «Производительность труда», то его ядром, вне всяких сомнений, могут стать такие соревнования, как Кубок по рационализации и производительности. Используя богатейший опыт своих предшественников, современные рационализаторы могут по-новому оценить и использовать те возможности, которые открывает перед ними производство, - добавил он.

Открывая VIII Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech), Владимир Якушев напомнил собравшимся о глобальной конкуренции за таланты.

- Сегодня наша страна включилась в новую гонку: но это не гонка вооружений времен Холодной войны, это гонка за таланты, эффективность и инновации. Именно эти составляющие в 21 веке будут определять мировое лидерство для стран. Поэтому проведение таких чемпионатов постепенно переходит из разряда суперсовременных мероприятий в необходимость для эффективного и быстрого развития высокотехнологичных отраслей промышленности нашей страны, - заявил полпред

В заключение он пожелал всем участникам соревнований удачи, интересных заданий и общения, а также крепкого здоровья.