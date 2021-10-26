Владимир Якушев: «Нельзя допустить получения QR-кодов незаконными способами»

Фото: Юлия Пыхалова

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами регионов. Основными его темами стали ситуация с распространением коронавируса, темпы вакцинации, рынок труда и реализация нацпроектов.

На данный момент ситуация с заболеваемостью остается тяжелой, при этом усугубляет положение и сезонное ОРВИ. В связи с этим регионы наращивают объемы тестирования и разворачивают дополнительные места в стационарах. Сейчас общее количество мест под COVID-19 в больницах федерального округа почти 29 тысяч, из них занято 92 процента. Ускорились и темпы вакцинации. В Тюменской области двумя компонентами привиты 39 процентов населения (601 тысяча человек).

– Сейчас очень важно максимально разорвать цепочки заражений. Организации и учреждения постепенно вводят систему QR-кодов. При этом нельзя допустить получения QR-кодов в обход всех необходимых процедур. Правоохранительные органы должны пресечь все способы таких фальсификаций, – подчеркнул Владимир Якушев.

Что касается рынка труда, то округу удалось вернуться к допандемийным показателям по числу зарегистрированных безработных. По данным на 22 октября, на учете в службах занятости стоят 59 085 человек, 19 500 из них получают максимальное пособие по безработице.

Объем финансирования мероприятий по нацпроектам в УрФО в 2021 году составил 162 млрд рублей (57 млрд – федеральный бюджет и 105 млрд – региональный). Наиболее финансово ёмкие – «Демография» (50,7 млрд рублей), «Жилье и городская среда» (37 млрд рублей) и «Безопасные и качественные дороги» (32 млрд рублей).