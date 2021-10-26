Число погибших от коронавируса в Тюменской области на 26 октября 2021 года увеличилось на 13 человек Фото: pixabay.com

Число погибших от коронавируса, по данным на 26 октября 2021 года, за сутки увеличилось на 13 человек. Таким образом, общее число смертей от коронавируса с начала пандемии составило 2 284. При этом за сутки от «короны» погибло на 1 человека меньше, чем днем ранее (вчера зафиксировано 14 смертей).

Напомним, по данным на 26 октября 2021 года общее число заражений коронавирусом в Тюменской области составило 69 104 случая, за сутки ковид подхватили 326 человек.

В связи с удручающей обстановкой с коронавирусом, в Тюменской области с 30 октября 2021 по 7 ноября закрыли все спортивные учреждения, кинотеатры, театры. Ходить можно только в больницы, аптеки и продуктовые магазины.