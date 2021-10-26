В Тюменской области QR-коды для посещения кинотеатров и спортобъектов введут уже 8 ноября 2021 года

В Тюменской области QR-коды для посещения кинотеатров и спортобъектов введут уже 8 ноября 2021 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

QR-коды, которые первоначально планировали ввести в Тюменской области 15 ноября 2021 года, введут на неделю раньше, 8 ноября 2021 года. Соответствующие изменения внесены в Постановление правительства Тюменской области № 673-п от 28 октября 2021 года.

Таким образом, с 8 ноября 2021 тюменцам запрещено посещение театров, кинотеатров, концертных залов, цирков, спортивных объектов без QR-кода, оформленного через портал «Госуслуги». А за неделю до этого, с 30 октября 2021 по 8 ноября 2021 все места массового скопления людей будут закрыты.

В документе говорится, что с 8 ноября 2021 года посещение совершеннолетними гражданами театров, кинотеатров, концертных залов, цирков и объектов спорта при проведении на них физкультурных и спортивных мероприятий всех уровней допускается при наличии у таких граждан QR-кода, оформленного через портал «Госуслуги». А ещё можно предоставить медицинский документ, который подтверждает вакцинацию против коронавируса за последний год либо перенесенное заболевание за последние полгода.

Если есть медицинские противопоказания к вакцинации, то нужно предоставить соответствующий документ и отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее чем за 72 часа.