Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 26 октября 2021 года увеличилось на 326 человек Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронвирусом в Тюменской области на 26 октября 2021 года увеличилось на 326 человек. Таким образом, общее число заболевших на 26 октября составило 69 104 человека с начала пандемии.

Также за сутки выздоровели 116 человек, за весь период – 57 818 человек. Из общего числа заболевших заразу подхватили 33 ребенка, а 41 пациент находится на искусственной вентиляции легких. Под медицинским наблюдением остаются 33 937 человек. Против коронавируса вакцинированы 661 086 человек, полный курс прошли 613 442 человека.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в регионе с 30 октября по 7 ноября 2021 закроется все, кроме аптек и магазинов.