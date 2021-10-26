Следователи рассказали о подробностях громкого убийства пожилых супругов под Тюменью

Следователи рассказали подробности громкого убийства пожилых супругов под Тюменью Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Омутинском районе предъявлено обвинение 41-летнему жителю села Омутинское сразу по двум статьям: «Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» и «Убийство двух и более лиц, сопряженное с разбоем». Об этом сегодня, 26 октября, сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области.

Напомним, около 9 часов утра 22 октября 2021 года в частном доме в селе Омутинское найдены тела 73-летней женщины и её 61-летнего сожителя, которые перестали выходить на связь ещё 10 сентября 2021 года. У обоих трупов – множественные травмы головы. Об убийстве стало известно совсем недавно, так как преступление совершено в условиях неочевидности. Подозреваемым оказался ранее судимый 41-летний знакомый супружеской пары.

Следствие выяснило, что около 22 часов 9 сентября 2021 года обвиняемый взял металлическую арматуру и пришел в дом к потерпевшим, чтобы совершить разбойное нападение. Когда пенсионерка открыла калитку, он несколько раз ударил женщину по голове, и та скончалась на месте. Труп он оттащил в хозяйственную постройку.

После этого обвиняемый вошел в дом, где находился сожитель пенсионерки, и убил его той же арматурой. Потом он похитил из дома деньги, банковские карты и телевизор. Этим добром он распорядился по своему усмотрению.

Сейчас убийца находится под стражей, расследование уголовного дела продолжается.