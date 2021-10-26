В Тюмени на ярмарке 30 октября можно купить вкусняшки - от мяса и рыбы до картошки и меда Фото: Татьяна Коркина

Несколько ярмарочных площадок откроются в Тюмени 30 октября с 8 до 16 часов. Натуральную продукцию, в том числе мясо, полуфабрикаты, рыбу, консервы, овощи, картошку, мед и другое представят местные производители, фермеры и личные подсобные хозяйства. Как сообщили в департаменте потребительского рынка администрации Тюмени, ярмарку проводит мэрия и региональный департамент АПК.

Итак, вкусняшки можно будет купить:

- на ул. Севастопольской, 12 (территория около выставочного зала);

- на ул. Проезд Солнечный (территория около ТЦ «Заречный двор»);

- в районе здания на ул. Льва Толстого, 31 (парковка на перекрестке ул. Льва Толстого и ул. Ямской).

Жителей приглашают купить качественные продукты по отличным ценам.