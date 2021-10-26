В Тюмени полтора месяца ищут 40-летнего Евгения Кузнецова, который ушел из дома в спецодежде

Пропавший Евгений Кузнецов Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

В Тюмени продолжаются поиски Кузнецова Евгения Николаевича 1981 г.р., который ушел из дома на улице Вербовой 16 сентября 2021 года, и до настоящего момента не вернулся. Мужчина был одет в черную кепку, темно-зеленый костюм-спецодежду, черные с красными вставками кроссовки. С собой у него было черный рюкзак.

Приметы: рост 167 см, крепкого телосложения, глаза карие, волосы русые.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Евгения Кузнецова, просьба сообщить по телефонам:

- 02/112 (полиция);

- 8 (3452) 29-10-37 (дежурная часть ОП № 1 г. Тюмени);

- 8-932-32-39-911 – волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень» или написать на почту poisksova@gmail.com.

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