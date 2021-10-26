В Тюменской области недоохотник застрелил косулю, не имея на то лицензии

В Тюменской области недо-охотник застрелил косулю, не имея на то лицензии Фото: Татьяна Коркина

Уголовное дело по факту незаконной охоты, причинившей особо крупный ущерб, возбудили против 30-летнего жителя поселка Маслянский Сладковского района. Мужчина на мотоцикле попался с патронами, гладкоствольным карабином и тушей дикого животного, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Информация о незаконном отстреле косули появилась ночью. По словам охотоведов, убили животное в государственном заказнике. Оказалось, что подозреваемый вместе со знакомым уехал в государственный заказник, чтобы поохотиться. Там он застрелил косулю, не имея на это лицензии. Таким образом, недоохотник причинил ущерб департаменту по охране животного мира Тюменской области на сумму 200 тысяч рублей.

Теперь ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюменской области расследуют убийство косули. Туша находилась в машине, которую остановили сотрудники ГИБДД.