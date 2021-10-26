На конференции для риелторов «Делай!» Сбер рассказал о современных тенденциях рынка ипотечного кредитования

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В Тюмени впервые прошла первая большая конференция для риелторов «Делай!», генеральным партнером которой выступил Сбербанк. На отраслевом мероприятии встретились более 230 участников. Главными темами обсуждения и мастер-классов стали ипотечное кредитование, эффективные продажи и продвижение.

Риелторы и руководители агентств недвижимости Тюмени смогли посетить более 12 мастер-классов, тренингов и обучений по нескольким направлениям: управление, продажи, маркетинг и HR.

Эксперты Сбербанка в области ипотечного кредитования на мероприятии выступили с докладом об инструментах работы риелторов при оформлении сделок с недвижимостью. Начальник отдела по работе с партнерами жилищного кредитования Регина Рафикова и директор направления по работе партнёрами и ипотечного кредитования Уральского банка Сбербанка Ольга Белозерцева отметили, что современные тенденции рынка ипотечного кредитования связаны с цифровизацией, скоростью, безопасностью и удобством.

Представители банка поделились с участниками форума возможностями и преимуществами платформы ДомКлик от Сбера для клиентов и партнеров банка – эффективное размещение объявлений и контроль трафика, подготовка договора купли-продажи, электронная регистрация и безопасные расчеты. Кроме того, эксперты рассказали, что сервисы Сбера на ДомКлик позволяют риелторам проводить сделки и за наличный расчёт, то есть без использования кредитных средств банка.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирского отделения Сбербанка:

– В Сбере цифровизация процессов идет по всем направлениям деятельности. Пандемия выступила катализатором и ускорила процесс инновационных изменений на рынке ипотечного кредитования. Сервисы Сбера, реализуемые на площадке ДомКлик, позволяют быстро и без лишних визитов в банк проходить все этапы сделки с недвижимостью в дистанционном режиме. ДомКлик помогает клиентам не только в поиске объекта их мечты, но и «соединяет» с проверенными, надежными партнёрами банка – застройщиками и агентствами недвижимости для дальнейшего сопровождения, консультации и более оперативного выхода на сделку.