Руководители УСТЭК рассказали о результатах работы за 4 года

Фото: УСТЭК

24 октября УСТЭК исполняется 4 года. За это время коллективу юного предприятия удалось многое сделать для повышения надежности системы теплоснабжения города.

Несмотря на то, что на мероприятия по модернизации и обновлению теплосетевого комплекса отводится короткий летний период, результаты работы УСТЭК впечатляют.

– За четыре летние ремонтные кампании было капитально отремонтировано почти 70 километров тепловых сетей Тюмени*, возведены 4 блочно-модульные котельные установки и реконструирована одна подкачивающая насосная станция – самый крупный объект прошлого года**, – сообщил исполнительный директор УСТЭК Александр Перекальский.

Кроме того, для подключения новых объектов УСТЭК был построен 21 км теплотрасс. 258 зданий, в числе которых 4 школы, 15 детских садов и 3 больницы, были присоединены к централизованной системе теплоснабжения. Их суммарная тепловая нагрузка составила 222,52 Гкал/час.

Согревая Тюмень, работники УСТЭК создают основу для благополучия жителей города.

– Мы твердо убеждены, что главным потенциалом компании является персонал. Спасибо за профессионализм, труд и ответственность. Нам многое еще предстоит сделать на благо Тюмени. Продолжаем расти и развиваться вместе – поблагодарил коллег за любовь к своему делу и работу в любых условиях генеральный директор УСТЭК Марат Царгасов.

*АО «УСТЭК» обслуживает 882 километра теплосетей Тюмени, 43 котельные установки, 181 центральный тепловой пункт (ЦТП), 5 подкачивающих насосных станций.

**Также были заменены на новые: водоподогреватели в 35 ЦТП, насосное оборудование в 60 ЦТП, 18 котлов в котельных и оборудование КИПиА в 54 ЦТП и котельных.