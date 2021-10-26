Самым популярным смартфоном в кредит среди тюменцев стал iPhone 11

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Эксперты компании МТС выявили новые тренды после проведения анализа продаж гаджетов в третьем квартале 2021 года. Как оказалось, каждый третий тюменец покупает смартфон в кредит, причем отдает предпочтение именно премиальным моделям.

Самым популярным среди жителей областной столицы смартфоном, оформленным в рассрочку, стал iPhone 11, а средний чек покупки по сравнению аналогичным периодом прошлого года вырос на 15% и достиг 38 250 рублей. Доля кредитных смартфонов, приобретенных в салонах МТС с июля по сентябрь этого года, составила 34,5%.

Тенденция стать обладателем телефона премиум-класса у жителей нефтегазовой столицы продолжает укрепляться. При отсутствии нужной суммы денег потребители выбирают рассрочки, помогающие за небольшой ежемесячный платеж получить дорогой гаджет. Самыми популярными моделями в Тюмени стали iPhone 11 с памятью 128 и 64 Gb, Samsung Galaxy A022, Xiaomi Redmi 9 и Xiaomi Redmi 9A.

Как сообщили в пресс-службе компании, очевидна и другая тенденция – стремительно продолжает падать рынок бюджетных смартфонов. В третьем квартале 2021 года количество проданных гаджетов начального уровня стоимостью до 5 000 рублей снизилось на 47%, а девайсы в ценовой категории от 5 000 до 10 000 рублей стали покупать на 29% реже.

– На популярность дорогих смартфонов в Тюмени влияет блогинг. Больше половины кредитов на смартфоны были оформлены клиентами в возрасте до 30 лет, при этом чаще всего молодые люди выбирали устройства с камерами с высоким разрешением, которые позволяют снимать фото и видео хорошего качества. Кроме того, мы увидели, что исходящий трафик в популярных соцсетях, таких как Tik Tok, Instagram и YouTube, за первые девять месяцев 2021 года вырос на 60 процентов по сравнению аналогичным периодом прошлого года, – прокомментировала директор компании в Тюменской области Анастасия Михайлова.