Житель Ишима, по вине которого погиб его друг детства, отправится в тюрьму на шесть лет Фото: Татьяна Коркина

Шесть лет лишения свободы в колонии-поселении получил 33-летний житель Ишима, который признан виновным в нарушении ПДД, повлекшим по неосторожности смерть человека. Причем преступление он совершил, будучи пьяным.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, 6 мая 2021 года мужчина гостил у друга детства и распивал с ним алкоголь. После этого друзья решили съездить к знакомому в баню в деревню Черемшанка. Пьяный обвиненный сел за руль «Тойоты Короллы», а его пассажирами стали друг с 7-летним сыном и ещё один приятель, которого забрали по пути. Около 22.50 на 292-м километре автодороги Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск в Ишимском районе водитель врезался в грузовик «Вольво» с полуприцепом, который остановился на красный сигнал светофора перед участком проведения дорожных работ. В результате ДТП погиб друг фигуранта дела.

Экспертиза показала, что в организме виновника ДТП большое количество спиртного – 1,26 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Кроме шести лет заключения суд на 2 года 10 месяцев лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.