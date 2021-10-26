Житель Тюмени, в июле пырнувший собутыльника ножом в грудь, отправится под суд Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В регионе завершено расследование уголовного дела, возбужденного против 39-летнего жителя Тюмени. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба СК РФ по Тюменской области.

В ночь на 20 июля 2021 года в частном доме на улице Революции двое знакомых распивали алкоголь. Слово за слово, и приятели разругались. Во время потасовки обвиняемый схватил нож и пырнул им в грудь своего 57-летнего собутыльника, хозяина дома. От полученной раны мужчина скончался на месте преступления.

Фото с места преступления Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Мужчину задержали и предъявили ему обвинение. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие собрало много доказательств, в связи с чем уголовное дело будет направлено в суд.

Напомним, ещё одно убийство на улице Революции произошло в феврале этого года.