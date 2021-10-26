В Тюмени 26 октября 2021 погаснут сразу пять светофоров Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 26 октября, с 9 до 16 часов отключат сразу пять светофоров, причем большинство – в одном районе, сообщает пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс». Это связано с плановыми работами на электросетях. Поэтому водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут следования.

Итак, светофоры погаснут:

- на перекрестке ул. Энергостроителей и бульвара Б. Щербины;

- на перекрестке ул. Широтной и ул. Бажова;

- на перекрестке ул. Широтной и ТЭЦ-2;

- на перекрестке ул. Широтной и ул. Словцова;

- на ул. Широтной, 181.