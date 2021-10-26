Погода в Тюмени 26 октября 2021: похолодание, сильный ветер и дождь со снегом Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 26 октября, ожидается облачность с прояснением, ночью пройдет дождь со снегом и мокрым снегом. Ветер подует юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1 C.

Днем небольшие осадки в виде мокрого снега, а в крайних юго-западных районах преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха днем -2…+3 C.

Погода в Тюмени 26 октября 2021 в инфографике Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 26 октября – праздник в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы. Этой иконе на Руси молились, чтобы избавиться от бытовых неурядиц и получить утешение от горя. В этот день русские люди ходили в баню и приводили туда больных эпилепсией. По мнению крестьян, лечебный травяной дух может избавить от болезни.