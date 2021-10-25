Число умерших на 25 октября 2021 года в Тюменской области увеличилось на 14 человек

Число умерших на 24 октября 2021 года в Тюменской области увеличилось на 14 человек Фото: pixabay.com

Ещё 14 смертей от коронавируса зафиксировали в Тюменской области за прошедшие сутки, по данным на 25 октября 2021 года. Такой же показатель был и накануне, 24 октября. По информации оперативного штаба, заразились «короной» за сутки ещё 326 человек.

Тем временем в России зарегистрирован новый максимум зараженных коронавирусом за сутки – 37 930 новых случаев.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала о том, что за прошедшие 24 часа в стране также зарегистрировали 1 069 смертей, а полностью выздоровели 20 690 человек. Общее число заразившихся COVID-19 за всё время пандемии в России возросло до 8 279 573. Жертвами инфекции стали 231 669 человек, выздоровели 7 186 611 пациентов.